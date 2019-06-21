Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление Донбасса

21.06.2019 07:30

Владимир Зеленский подчеркнул, что не будет предоставлять представителям крупного бизнеса никаких преференций и не намерен допускать никаких монополий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса.

Об этом он заявил во время форума "Диалог бизнеса и власти" 20 июня в Киеве, передает "Диалог.UA", ссылаясь на сайт президента.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы прекратить войну, чтобы этот фактор создавал минимум негатива для бизнес-климата в Украине", – сказал глава государства. Владимир Зеленский отметил, что для противостояния внешним угрозам Украине нужна сильная экономика. Согласно расчетам экспертов, на восстановление Донбасса необходимо более 300 млрд гривен. "Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны. Мы уже начинаем работать. На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, нужно наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в достойной, свободной и независимой Украине", – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что необходимо создать качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения, отремонтировать старые дороги и построить новые, а также развивать экономику и социальную сферу. Президент напомнил, что недавно он посетил Францию и Германию, и крупный бизнес этих стран готов помогать Украине в реализации этих проектов.

"Но это наша страна, и мы в долгу перед ней. Это мое мнение. Я призываю вас не стоять в стороне и присоединиться к финансированию этого проекта – и в качестве инвесторов, и в качестве благотворителей", – подчеркнул Владимир Зеленский. Также глава государства призвал крупный бизнес помогать в решении социальных проблем. В частности он сообщил, что благодаря сотрудничеству с Виктором Пинчуком решается вопрос обеспечения квартирами семей 24 пленных украинских моряков. В дальнейшем Виктор Пинчук будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащим. Кроме того, средства крупного бизнеса будут вкладываться в медицину и восстановление инфраструктуры Донбасса. Речь идет о договоренностях с Ринатом Ахметовым, в рамках которых уже закуплено 200 автомобилей скорой помощи для украинских больниц. "Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса", – добавил президент. Кроме того, он подчеркнул, что не будет предоставлять представителям крупного бизнеса никаких преференций и не намерен допускать никаких монополий.