На Донбасс прибыла военная делегация ЕС

22.06.2019 17:26

Район проведения Операции объединенных сил на Донбассе посетила военная делегация стран Евросоюза, возглавляемая председателем Военного комитета генералом Клаудио Грациано. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на странице ООС в Facebook. В том числе, отмечается, что руководитель объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский рассказал зарубежным гостям о ситуации с безопасностью в районе проведения ООС. Кроме того, он показал материальные доказательства того, что российские войска присутствуют на территории украинского Донбасса. Также в ходе встречи генерал-лейтенант рассказал о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях.



Помимо этого, командующий Объединенных сил поговорил с главой Военного комитета ЕС перспективы разведения сторон в Луганской области.



«В рамках встречи у высоких гостей появилась возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.