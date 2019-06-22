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Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин
22.06.2019 10:40
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Так, за прошедшие сутки через КПВВ последовало 42,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9770 человек и 1146 транспортных средств;
«Марьинка» — 9580 человек и 1645 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7975 человек и 1313 транспортных средств;
«Гнутово» — 4950 человек и 1130 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 530 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/50;
«Марьинка» — 10/40;
«Новотроицкое» — 15/60;
«Гнутово» — 20/20.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, машины, блокпост, КПВВ
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