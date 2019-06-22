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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин

22.06.2019 10:40
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Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, за прошедшие сутки через КПВВ последовало 42,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9770 человек и 1146 транспортных средств;

«Марьинка» — 9580 человек и 1645 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7975 человек и 1313 транспортных средств;

«Гнутово» — 4950 человек и 1130 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 530 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/50;

«Марьинка» — 10/40;

«Новотроицкое» — 15/60;

«Гнутово» — 20/20.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, машины, блокпост, КПВВ
 
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