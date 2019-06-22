Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года

22.06.2019 08:20

Заключительное судебное заседание по делу жителя Мариуполя Валерия Кирсанова, корректировщика членов группировки «ДНР», состоялось 18 июня в Приморском районе. Об этом сообщает издание «Вчасно».

Уголовное производство в отношении Кирсанова было открыто еще летом 2015 года. Но только четыре года спустя суд вынес приговор.

Мариупольчанин Валерий Кирсанов с позывным «Гаишник» работал на группировку «ДНР» с 2015 года. Он сообщал по телефону сведения о дислокации военнослужащих и техники ВСУ. Эту информацию так называемые «ополченцы» затем использовали для нанесения артиллерийских ударов по украинским позициям и блокпостам.

В частности «Гаишник» собирал сведения о местах расположения подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Сартана, Виноградный, Талаковка, Мирный и прочих. Кирсанов не только передавал данные для обстрелов, но и уточнял их результаты, в связи с чем украинская армия несла потери.

Корректировщик был задержан сотрудниками СБУ 24 января 2015. В этот день незаконные формирования из «Градов» обстреляли жилой микрорайон «Восточный» в Мариуполе. В результате этого преступления погибли 30 мариупольцев, еще 117 человек получили ранения.

Во время обыска дома у Кирсанова были обнаружены револьвер, патроны, и граната. Суд признал его виновным по статьям 258−3 ч. 1, 263 ч. 1 УК Украины «Создание незаконного военного подразделения и хранение оружия». Преступник получил 9 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Источник : https://donpress.com