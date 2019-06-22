Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта

22.06.2019 12:40

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Опытного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

четыре раза у Водяного из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза у Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Новотроицкого из станкового противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Пески из станкового противотанкового гранатомета;

у Новомихайловки из гранатометов различных систем;

у Новоселовки Второй из крупнокалиберных пулеметов;

на окраине Красногоровки из минометов калибра120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны девять раз:

район населенного пункта Луганское из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза Новолуганское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

дважды Пивденное из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Катериновка – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Зайцево – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза населенный пункт Новгородское – 82 мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

В «ДНР» заявили об обстрелах Спартака, Григоровки, Ленинского, Веселого, Пикуз (до переименования Коминтерново), Саханки. Использовались СПГ, АГС, РПГ, БМП-2, минометы калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела осколочные ранения живота получил мужчина, 1956 г.р., проживающий по адресу поселок Веселое. ул. Набережная, 7. Пострадавший доставлен больницу.

В Пикузах в результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Кирова, 15. Более подробная информация уточняется.

Кроме того, по уточненным данным, в результате обстрела в направлении н.п. Ленинское произошло возгорание семи домостроений по адресам:

ул. Сергеевка, д. 7/1;

ул. Сергеевка, д. 7/2;

ул. Сергеевка, д. 9/1;

ул. Сергеевка, д. 9/2;

ул. Южная, д. 4 (летняя кухня);

ул. Южная, д. 5;

ул. Южная, д. 6 (сарай).

В «ЛНР» сообщили о трех нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы Логвиново, Калиновка и Молодежное. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов АГС.

Источник : https://dnews.dn.ua