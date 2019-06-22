- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар
За прошедшие сутки, 21 июня, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 42,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств, сообщает http://avdeevka.city
Согласно данным Госпогранслужбы Украины, суточная статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит за пятницу следующим образом:
«Майорское» - 9770 человек и 1146 транспортных средств;
«Марьинка» - 9580 человек и 1645 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7975 человек и 1313 транспортных средств;
«Гнутово» - 4950 человек и 1130 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10530 человек.
Также вчера в КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались переместить косметические средства, беспроводные наушники и сигареты на общую сумму более 55 000 грн. Товар изъят представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.
Теги: Донбасс, товар, линия разграничения, КПВВ
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров
- Донбасс: на линии разграничения задержали вора и товар
- Увеличение нормы провоза через линию разграничения распространяется только на товары из логистических центров, – Тука
- За сентябрь на линии разграничения на Донбассе СБУ задержала нелегальные грузы почти на 4 млн грн
- США отметили одну из пошлин на товары из Украины
- Из-за блокады будут повышаться цена на продукты и товары первой необходимости - Волынец
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Порошенко заявил, что в будущей Верховной Раде не будет сотрудничать с популистами и поклонниками "русского мира"14:20
- К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло 14:06
- У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"13:44
- Под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин13:22
- Мариупольцы требуют открыть в городе областной реабилитационный детский центр: что скажет власть?13:00
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка12:20
- Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах 12:02
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО