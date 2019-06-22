Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса

22.06.2019 11:00

Новой президентской администрации придется срочно составлять модель возвращения временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Заявлений о том, что Крым и Донбасс – это Украина, явно маловато. Для решения вопроса возвращения временно оккупированных территорий нужно иметь план, а не намерения. Предыдущая президентская администрация такого плана не имела и "в чистую" проиграла выборы главы государства, ибо у украинского общества большой запрос не только на окончание войны на Донбассе, но и нахождения решения по возврату аннексированного Крыма.

Отсутствие у Киева реального плана возврата Донбасса приводило к тому, что его начали предлагать со стороны наши иностранные партнеры. Какими бы хорошими не были их намерения, но лучше самой Украины никто не сформулирует условия возвращения временно оккупированных территорий. При этом нужно понимать, что этот план полностью должен опираться на Минские соглашения.

В Украине есть политические силы, которые выступают за возврат Донбасса, но без Минских соглашений. В таком случае никто из международных партнеров не поможет нам в реализации этих намерений, ибо это противоречит двум Резолюциям Совета безопасности ООН и заявлениям большинства мировых лидеров, которые видят разрешение ситуации исключительно мирным путем на основе принципов Минска.

Те, кто выступает за военный сценарий, фактически толкают нас на линейный вооруженный конфликт с Россией, в котором Украина точно проиграет. Таким образом, "предлагатели" военного решения толкают Украину в пропасть поражения и массовых страданий украинских людей.

Те, кто выступает за то, чтобы вместо Минска подписать новый документ – сеют несбыточные иллюзии среди украинского общества. Москва в принципе может подписать новый мирный план, но только на худших условиях для Украины. При этом упорно продолжать настаивать на подписании нового, более удобного для Украины плана – путь к фактической "заморозке" ситуации, конфликта на десятилетия, что является стратегическим интересом Москвы. Кремлю Донбасс не нужен, но и просто так его отдавать не собираются. Длительный конфликт годами будет продолжать подтачивать силы Украинского государства, которое может "завалиться" от дефолта, вот тогда уже появятся не российские войска, а московские банкиры и обладатели неоплаченных векселей, которые бесплатно заберут все имеющиеся активы в Украине.

Источник : https://www.segodnya.ua