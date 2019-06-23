- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения
Противник ни днем, ни ночью не прекращает атаки, обстреливая позиции украинской армии.
ВСУ снова попали под обстрелы на Донбассе. Боевики с начала суток уже совершили шесть обстрелов, причем били и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Так, на Луганском направлении ночью враг обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил у населенного пункта Шумы. Враг бил из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного боевики обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов.
В 9 часов утра со стороны оккупированного Доломитного начался вражеский обстрел позиций ВСУ, оборудованных вблизи Травневого: в течение 25 минут противник выпустил пять мин калибра 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
На Донецком направлении оккупанты ночью и под утро из 120-х минометов обстреляли военнослужащих ВСУ в районе Павлополя и Авдеевки. На позициях наших войск разорвались 5 и 6 мин соответственно.
Кроме того, на подступах к Авдеевке с 8.40 до 9.00 российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, вооружение, боевики, ВСУ
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
- Боевики начали активную подготовку наступления на Донбассе
- Битва за Донбасс: Россия нагнетает и получает
- Из Коминтерново боевики вывели несколько единиц техники и оборудовали блокпост
- На Донбассе после обстрела ВСУ понесли потери
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах 13:48
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Олимпийский день и именины Василия: какой праздник 23 июня15:25
- В Донецкой области повоенныгибшего украинского военного не могут забрать из-за огня боевиков15:10
- Российские туристические операторы готовы отменить все туры в охваченную протестами Грузию14:59
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- В Харькове полиция открыла производство по факту подкупа избирателей лекарствами 14:00
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах 13:48
- Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь, ученый мир шокирован 13:25
- Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов13:02
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза09:42
- Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления09:02
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал