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На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага
На Донбассе наблюдается резкое обострение: количество обстрелов возросло в несколько раз, в том числе с применением запрещенной тяжелой артиллерии. И у ВСУ, и у оккупанта потери. О ситуации на фронте рассказала в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает https://www.dialog.ua .В субботу, 22 июня, на Донбассе было зафиксировано аж 31 нарушение оккупантом режима перемирия. Это почти в 3 раза больше, чем неделю назад. При этом оккупанты активно использовали запрещенное "Минском" тяжелое вооружение - минометы калибра 120 и 82 мм. 21 обстрел пришелся на бойцов ООС из зоны ответственности ОТГ "Восток". Под огнем российских орудий оказались Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Опытное, Авдеевка и Пески. Еще 10 обстрелов достались бойцам ВСУ из ОТГ "Север": у Пещаного, Пивденного, Луганского, Майорска, Зайцево, а также Новолуганского. По данным штаба, 22 июня на передовой погиб один боец ООС и аж 8 получили ранения. Ответным огнем ВСУ ранили одного террориста, а также уничтожили вражеский дрон и бронемашину. Бои продолжились и после полуночи 23 июня. Под обстрел "Л/ДНР" попали Павлополь, Шумы и Пивденное. К счастью, врагу не удалось достать бойцов ООС.
Теги: Донбасс, обострение, ВСУ, фронт
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