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На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате
23.06.2019 22:22
На шахте «Южнодонбасская № 1» горняки объявили забастовку. Шахтеры прекратили добычу угля из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Конфедерации свободных профсоюзов и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
«Горняки второй смены ГП ШУ «Южнодонбасская № 1» присоединились к своим коллегам с первой смены и тоже отказались спускаться в шахту. Требования те же — выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало «Госуглепостач», — написал Волынец.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, горняки, долги
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