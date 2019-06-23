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Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»
23.06.2019 10:44
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9125 человек и 1130 транспортных средств;
«Марьинка» — 8675 человек и 1470 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7080 человек и 1185 транспортных средств;
«Гнутово» — 4370 человек и 1085 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9910 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/55;
«Марьинка» — 0/50;
«Новотроицкое» — 20/60;
«Гнутово» — 20/15.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, машины, Марьинка, блокпост, КПВВ
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