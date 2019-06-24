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Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
Местные жители оккупированного Донбасса жалуются в Сети на огромные очереди на КПП "ДНР" "Еленовка", где боевики заставляют людей ждать по 12 часов на адской жаре.
Государственная пограничная служба Украины заявила, что за прошлую неделю пограничники на КПВВ оформили 21 внутренне перемещенное лицо из-за новости о закрытии "Еленовки", передает "Диалог.UA". "Вследствие гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ они вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории", - констатировали в ГСЧС. Более того, выехать из "республик" становится все сложнее.
В частности, местные жители жалуются на огромные очереди на КПП "ДНР" на линии разграничения Каргил и Еленовка. "23.06.2019. КПВВ "Еленовка", выезд. Температура +34. Время в очереди - 12 часов. Это терроризм или уже геноцид?" - пишут жители ОРДЛО.
А в комментариях отвечают, что оккупанты с первого июля планируют закрыть КПП "Еленовка" минимум на месяц, то есть с 1 июля вся нагрузка ляжет на оставшиеся 3 автомобильных коридора, прежде всего на ближайший Каргил – Еленовка.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, ЛНР, боевики, пункт пропуска
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