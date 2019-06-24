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Гиркин рассказал, как члены НВФ сдали важную позицию
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети сообщил подробности сдачи членами НВФ «ДНР» важной позиции, известной, как «Дерзкая».
По его словам, данную позицию «военные ДНР» оставили еще весной из-за постоянных потерь. Гиркин пишет:
«Потери эти были вызваны тем, что укры по высоте непрерывно долбили, окружили ее со всех сторон своими окопами и ставили мины на путях подхода, а наши доблестные советники — запрещали отвечать им огнем и мешать их благородной работе. Недавно очередной „советник“ решил, что высоту-то надобно вернуть. (Благо — она украми не была занята — осталась на „нейтралке“). В результате просто „никудышно“ организованной операции несколько человек подорвались на минах, а также попали под минометный огонь. (Что не удивительно, поскольку разведчиков не снабдили даже минимальным саперным оборудованием). Неожиданно выяснилось — что высоту укры напрочь заминировали (кто-бы мог подумать?)».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Стрелков, Гиркин, НВФ
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