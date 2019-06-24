«Продвигаются вперед»: стало известно о важном успехе ВСУ на Донбассе

24.06.2019 10:30

Представители украинских Вооруженных сил, которые постоянно держат курс вперед, закрепляются на территориях Донбасса, отбитых у пророссийских террористов. Как передает replyua.net, об их пути к победе на своей Facebook-странице сообщил волонтер Юрий Мысягин. В частности, он показал совершенно свежие, вырытые вручную окопы, глубиной почти по грудь.



«Под жарким солнцем, где на небе нет ни единого, даже наименьшего облака. Спрятаться от солнца можно разве что на окраине полей под деревьями, но стоит выйти из-под них, как через 15- 20 минут под палящим солнцем уже невозможно находиться. Складывается впечатление, что температура градусов 50, не меньше. А пехота, невзирая ни на что, берет в руки штыковые лопаты и копает. Копает и копает», – прокомментировал он. Также сообщается, что украинские военные продолжают продвижение в разных направлениях.



«Пару сотен метров на одном фланге, еще несколько сотен на другом. По свежим окопам, где по краям стен еще не успела засохнуть от солнца земля. Идешь и ощущаешь запах еще свежей земли», – написал волонтер.