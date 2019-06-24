Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса

24.06.2019 08:44

Получение российского паспорта не сделает жителя "ДНР" или "ЛНР" полноправным россиянином, как мечтают многие предатели Украины на Донбассе. А вот проблем в нагрузку к такому паспорту люди могут получить огромное количество.

Блогер Ангелина Никонорова отмечает, что пропагандисты, всячески расхваливавшие указ Путина о выдаче российских паспортов жителям Донецка и Луганска, "забыли" упомянуть, что, по российским законам, паспорт гражданина этой страны с непроставленной в нем отметкой о регистрации не благо, а источник неслабой головной боли, сообщает "Диалог.UA".

А получение российской регистрации – это автоматическое лишение украинского гражданства и принятие на себя полного пакета обязанностей гражданина РФ.

А это служба в армии для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, российские налоги и так далее. А вот с украинскими пенсиями и социальными гарантиями придется распрощаться. "Всех нас в детстве учили верить в чудо. Ну а повзрослев, каждый из нас старается уже самостоятельно создавать сказку своим детям. И, как очень часто бывает, некоторые взрослые люди продолжают верить в чудеса, вот только название этих чудес называется уже по-взрослому — "Халява". Только и слышишь: там раздали гуманитарку, там обеспечили бесплатный проезд и копеечную коммуналку. Не так давно — 29 апреля этого года — Путин подписал свой нашумевший в СМИ указ об упрощенном получении российского гражданства. Запах российской "халявы" так взбудоражил хмельные умы некоторых жителей ОРДЛО, что они готовы были стоять в очередях сколько угодно и где угодно. Шутка ли сказать, не то что подумать: "Уже завтра я стану россиянином и буду жить припеваючи". Только вот откуда улыбки на лицах? Не от недостатка ли извилин, которые помогли бы проанализировать ситуацию?

Во-первых, путин не подписал указ о том, что все жители ОРДЛО резко становятся москвичами или питерцами, а жизнь в российской глубинке, сами понимаете, не блещет своей обеспеченностью и безопасностью.

Во-вторых, в российских "СМИ", так громко заявляющих об этом победоносном решении для всего русского мира, случайно забыли упомянуть, что кроме прав там есть еще и обязанности (таких как несение воинской службы в соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе.

Так что, граждане мужского пола (новое молодое мясо) в возрасте от 18 до 27 лет подлежат обязательному призыву на военную службу).

Кроме того, паспорт рыфы – это, конечно, важный документ, но еще нужна регистрация, которая играет очень важную роль. Отсутствие прописки является правонарушением и наказывается штрафами как для вновь получивших гражданство, так и для обычных граждан по рождению. Для гражданина прописка – это способ приобрести равноценные с другими гражданами права. Без нее элементарно не получить социальные льготы, пенсии, медицинское обслуживание, в том числе не устроиться на работу. Так, что придется либо недвижимость в рыфы покупать, либо проситься прописаться у какой-нибудь бабульки из глубинки. Какая-то не совсем сладкая "халява" получается. Не права ли? Но и это еще не все прелести…

На сегодняшний день жители украинских городов таких как Бахмут, Курахово, Северодонецк и Мариуполь, уже привыкли наблюдать картину, когда с территории ОРДЛО приезжают их сограждане и сметают с прилавков магазинов продукты питания, средства гигиены, одежду. Причем делают это за счет своих же заработанных пенсий, которые им выплачивает пенсионный фонд Украины. Начинаешь спрашивать у них почему так, а ответ прост: "русский мир – это конечно неплохо, а вот дурная привычка кушать три раза в день осталась". Так вот о новой "халяве" от президента рыфы: — после получения такой радости об украинских пенсиях и соцобеспечении придется забыть; — при отсутствии регистрации и попытке пересечения границы с "подарком путина", будут проблемы с таможенной службой; — по законам Украины граждане рыфы могут пребывать на территории Украины не более 90 дней, дальше штраф, а в случае неуплаты – пеня.

В итоге, за границу "новоиспеченные" россияне поехать не смогут, так как будут в международной базе проходить как нарушители, и когда Украина вернет свои законные территории суд заберет у них все, ведь пеня будет огромной. Так что перед тем, как пойти за запахом этой путинской "халявы", подумайте: Нужно ли это вам? И задумайтесь над тем, зачем вы нужны рашке, которая не знает как обеспечить своих граждан, живущих на ее территории. Может потому, что Равшана и Жамшуда очень трудно научить русскому языку и традициям, а вот Ваня с Колей из Шахтерска Донецкой области – это уже готовая, все понимающая, рот не смеющая открыть на хозяина, копеечная рабсила. При этом, в действительности, отношение к Равшану и Ване у россиян будет одинаковым",- написала блогер.



Источник: www.dialog.ua