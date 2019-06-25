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Армия РФ пошла в атаку по всему фронту - ВСУ громят боевиков, ситуация на Донбассе накаляется
Пресс-центр Операции Объединенных сил фиксирует, что боевики "Л/ДНР" максимально накаляют обстановку на фронте десятками атак и тяжелой артиллерией.
За прошедшие сутки, 24 июня, оккупанты РФ 44 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, боевики 15 раз применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Известно, что двое военнослужащих ВСУ получили ранения, еще двое - боевые травмы. "На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сводке штаба. По данным разведки, трое оккупантов РФ были ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".
Теги: Донбасс, армия, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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