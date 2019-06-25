Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки

25.06.2019 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки

Украинские военные точным ударом уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 участников незаконных вооруженных бандформирований "ДНР".

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер обнародовал на своей странице в Facebook кадры уничтожения террористов "ДНР" в Донецкой области, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что бойцы ООС нанесли точные удары по врагу в понедельник, 24 июня, уничтожив 3 огневые точки российско-оккупационных войск.

"В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон"", - отметил Мюллер. Кадры в соцсети набрали внушительное количество одобрительных комментариев: "Возвращайтесь живыми и с победой", "Отличный страйк", "Как приятно на это смотреть. Так держать", "Бимба", "На это можно смотреть вечность".



Теги: Донбасс, Докучаевск, ликвидация, обстрел, ДНР, боевики, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх