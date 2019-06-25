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«Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ
Сотрудники контразведки СБУ из состава операции Объединенных сил задержали в Донецкой области члена НВФ «ДНР».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает donpress.com.
Так, оперативниками было установлено, что житель Донбасса в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В мае 2019 года мужчина входил в состав одного из артиллерийских подразделений группировки «ДНР».
На данный момент задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности НВФ, а также причастности России к захвату отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности он рассказал, что жилые районы Донецка обстреливались из тяжелого вооружения по приказу российских командиров.
«Я был свидетелем как артиллерийский гаубичный дивизион обстреливал жилые кварталы Донецка, а именно Киевский, Куйбышевский район, Боссе по приказу командиров Вооруженных сил Российской Федерации с целью дискредитации украинских военнослужащих», — рассказал задержанный.
Кроме того он сообщил, что в течение трех лет был непосредственным участником переправки российской военной техники и оборудования в Донецк.
«В частности мобильной станции спутниковой связи „Аурига“ [новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году, — СБУ], которая обслуживалась связистами, кадровыми военнослужащими РФ для поддержания бесперебойной связи с российским высшим командованием», — сказал член НВФ.
Также он сообщил об активизации работы ФСБ с так называемыми «ополченцами» из числа местного населения для предотвращения их перехода на сторону Украины. По его словам, зарплата местных в несколько раз ниже, чем у военных из РФ, однако их заставляют ежемесячно делать взносы в так называемые «общаки».
«Российские кураторы систематически унижают личный состав и применяют физическое насилие, презрительно относятся к украинскому населению, „ополченцев“ считают „быдлом“. Заставляют употреблять просроченную, списанную в России, провизию, используют в качестве пушечного мяса», — рассказал задержанный.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, зарплата, СБУ, ФСБ, ДНР, ЛНР, обстрелы, НВФ
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