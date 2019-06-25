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Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
25.06.2019 14:49
Пропагандисты боевиков ДНР заявили о большом провале Российской Федерации на оккупированной территории Донбасса.
Соответствующий пост размещен в Telegram-канале "Народная Правда - Донбасс", который поддерживает боевиков, передает apostrophe.ua.
Так, "миграционная служба" боевиков ДНР утверждает, что по состоянию на 20 июня было принято почти 10 тыс. пакетов на получение гражданства РФ. При этом паспорта получили только 200 человек.
Если подача документов на получение гражданства и выдача российских паспортов будут продолжаться в этом темпе, то на паспортизацию оккупированных территорий понадобится 29 лет - только к 2048 году каждый житель оккупированной территории Донецкой области получит паспорт РФ.
Теги: Россия, Донбасс, документы, гражданство, паспорт, ДНР, боевики
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