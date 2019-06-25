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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах в зоне ООС много машин

25.06.2019 09:31
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Ситуация на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах в зоне ООС много машин

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 35,5 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7360 человек и 1335 транспортных средств;

«Марьинка» — 8640 человек и 1015 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6670 человек и 1160 транспортных средств;

«Гнутово» — 3715 человек и 845 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9070 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/30;

«Марьинка» — 10/50;

«Новотроицкое» — 30/65;

«Гнутово» — 20/20.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
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