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Уничтожен наемник Псих, прибывший на Донбасс из российского Майкопа: фото боевика попало в Сеть
25.06.2019 15:48
Очередной наемник из Российской Федерации со звучным позывным "Псих" пополнил так называемую "бригаду 200" на захваченном Донбассе.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") показал на своей странице в Facebook фотографию уничтоженного российского наемника на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, фото, наемник, ВСУ, соцсети
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