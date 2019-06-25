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Архив - Донецкая область

Уничтожен наемник Псих, прибывший на Донбасс из российского Майкопа: фото боевика попало в Сеть

25.06.2019 15:48
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Уничтожен наемник Псих, прибывший на Донбасс из российского Майкопа: фото боевика попало в Сеть

Очередной наемник из Российской Федерации со звучным позывным "Псих" пополнил так называемую "бригаду 200" на захваченном Донбассе.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") показал на своей странице в Facebook фотографию уничтоженного российского наемника на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, фото, наемник, ВСУ, соцсети
 
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