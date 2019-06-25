В Донецке горела исправительная колония

25.06.2019 08:53

Во временно оккупированном Донецке на территории исправительной колонии произошел пожар.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке, в Ленинском районе, 23 июня 2019 года в исправительной колонии загорелся цех по обработке деревянных изделий.

Огнем уничтожено: утеплитель кровли на площади 17 м2, деревянная катушка для кабеля; повреждено: утеплитель кровли на площади 15 м2.

О пострадавших не сообщается.