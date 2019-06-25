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Архив - Донецкая область

В Донецке горела исправительная колония

25.06.2019 08:53
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В Донецке горела исправительная колония

Во временно оккупированном Донецке на территории исправительной колонии произошел пожар.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке, в Ленинском районе, 23 июня 2019 года в исправительной колонии загорелся цех по обработке деревянных изделий.

Огнем уничтожено: утеплитель кровли на площади 17 м2, деревянная катушка для кабеля; повреждено: утеплитель кровли на площади 15 м2.

О пострадавших не сообщается.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, колония, кровля, пострадавшие
 
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