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В Донецке горела исправительная колония
25.06.2019 08:53
Во временно оккупированном Донецке на территории исправительной колонии произошел пожар.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке, в Ленинском районе, 23 июня 2019 года в исправительной колонии загорелся цех по обработке деревянных изделий.
Огнем уничтожено: утеплитель кровли на площади 17 м2, деревянная катушка для кабеля; повреждено: утеплитель кровли на площади 15 м2.
О пострадавших не сообщается.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, колония, кровля, пострадавшие
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