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В Мариуполе в роддоме умерла роженица
В Мариуполе в Перинатальном центре умерла 23-летняя роженица.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"20 июня, в 6:08, в мариупольский Перинатальный центр в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антенатальной смертью ребенка. По результатам осмотра консилиумом врачей женщину перевели в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей было проведено оперативное родоразрешение", - говорится в сообщении.
23 июня, в 08:20, у роженицы начался отек легких. После проведения интенсивной терапии и повторного осмотра врачами ее отправили в реанимацию, но принятые легочно-сердечные реанимационные мероприятия оказались безрезультатны, к сожалению, ее не спасли - в 14:30 женщина умерла.
Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №2 проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.
В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается. С целью установления причин смерти женщины и ее ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, и наложен арест на удаленную медицинскую документацию.
Теги: Донбасс, Мариуполь, роддом, роженица, умерли
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