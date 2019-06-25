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Архив - Донецкая область

В Торезе на «Шахте Прогресс» шахтера ударило куском породы

25.06.2019 09:48
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В Торезе на «Шахте Прогресс» шахтера ударило куском породы

Во временно оккупированном Торезе на «Шахте Прогресс» серьезно травмирован шахтер.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 24 июня 2019года, во временно оккупированном Торезе на «Шахте Прогресс» на горизонте 1340 м во время проведения работ по выгрузке электродвигателя с транспортной площадки выпавшим куском породы получил травму горнорабочий очистного забоя 1981 г.р.

Шахтера подняли на поверхность и госпитализировали в ЦГБ г. Тореза. Его состояние оценивается как тяжелое.



Теги: Донбасс, шахтер , Торез, шахта, госпитализация, травма
 
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