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«Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ
25.06.2019 21:46
В ОРДО подготовка электронной очереди на получение российских паспортов в упрощенном порядке вышла на завершающую стадию и работы должны быть завершены к концу недели. Об этом сообщил так называемый «заместитель министра связи ДНР» Андрей Мельников, пишет ДонПресс.
Представитель ОРДО заявил:
«Пока все идет по плану. На следующей неделе планируем запустить электронную очередь. Серьезных отклонений от графика нет. Думаю, что процесс будет завершен в срок».
По его словам, запись в электронную очередь будет производиться в единых центрах связи предприятия «Почта Донбасса»:
«Запись будет вестись независимо от места регистрации. Но при формировании очереди и назначении даты и времени подачи документов данная информация будет учитываться».
Теги: Донбасс, паспорт, очередь, ОРДО
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