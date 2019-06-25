«Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ

25.06.2019 21:46

В ОРДО подготовка электронной очереди на получение российских паспортов в упрощенном порядке вышла на завершающую стадию и работы должны быть завершены к концу недели. Об этом сообщил так называемый «заместитель министра связи ДНР» Андрей Мельников, пишет ДонПресс.

Представитель ОРДО заявил:

«Пока все идет по плану. На следующей неделе планируем запустить электронную очередь. Серьезных отклонений от графика нет. Думаю, что процесс будет завершен в срок».

По его словам, запись в электронную очередь будет производиться в единых центрах связи предприятия «Почта Донбасса»:

«Запись будет вестись независимо от места регистрации. Но при формировании очереди и назначении даты и времени подачи документов данная информация будет учитываться».