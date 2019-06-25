Последние новости раздела
- ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ15:11
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе14:49
- Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки14:10
- Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в н.п. Александровка13:52
- Армия РФ пошла в атаку по всему фронту - ВСУ громят боевиков, ситуация на Донбассе накаляется12:51
- В Макеевке автомобиль насмерть сбил женщину 12:28
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями12:04
- В Мариуполе в роддоме умерла роженица11:39
- В Торезе на «Шахте Прогресс» шахтера ударило куском породы 09:48
- Мэр Мариуполя призвал Зеленского возобновить работу городского аэропорта09:45
ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ
25.06.2019 15:11
Украинские военныеоннослужащие уничтожили под неподконтрольным Украине Докучаевском Донецкой области 10 членов НВФ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер, передает donpress.com.
Военный отметил, что точные удары ВСУ нанесли по врагу 24 июня. При этом были уничтожены 3 огневые точки противника:
«В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили «300-й батальон».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Докучаевск, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
Читайте также:
- Под Докучаевском гремят тяжелые бои, ВСУ не дают оккупанту продыху - у "ДНР" потери, срочно вербуют боевиков
- Обнародованы "официальные" цифры ликвидированных боевиков ДНР за неделю
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе
- ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ15:11
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе14:49
- Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки14:10
- Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в н.п. Александровка13:52
- Сторонник боевиков ЛНР из команды Януковича нацелился на топ-должность в Донбассе13:29
- Армия РФ пошла в атаку по всему фронту - ВСУ громят боевиков, ситуация на Донбассе накаляется12:51
- В Макеевке автомобиль насмерть сбил женщину 12:28
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями12:04
- В Мариуполе в роддоме умерла роженица11:39
- В Торезе на «Шахте Прогресс» шахтера ударило куском породы 09:48
- ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ15:11
- Редакция журнала "Барвинок" объявила о закрытии издания15:00
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе14:49
- В Украине вводят банкноту 1000 гривен: НБУ показал дизайн14:28
- Бойцы ООС ликвидировали 10 боевиков под Докучаевском, подорвав три позиции врага: кадры смертельной атаки14:10
- Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в н.п. Александровка13:52
- Сторонник боевиков ЛНР из команды Януковича нацелился на топ-должность в Донбассе13:29
- Сколько переплачивают украинцы за ипотеку: названы цифры13:12
- Армия РФ пошла в атаку по всему фронту - ВСУ громят боевиков, ситуация на Донбассе накаляется12:51
- В Макеевке автомобиль насмерть сбил женщину 12:28
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах19:00
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина