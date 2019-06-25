ВСУ под Докучаевском уничтожили 10 и ранили 13 членов НВФ

25.06.2019 15:11

Украинские военныеоннослужащие уничтожили под неподконтрольным Украине Докучаевском Донецкой области 10 членов НВФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер, передает donpress.com.

Военный отметил, что точные удары ВСУ нанесли по врагу 24 июня. При этом были уничтожены 3 огневые точки противника:

«В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили «300-й батальон».