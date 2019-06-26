"Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке

26.06.2019 19:00

Российские террористы открыли огонь по мирному населению и накрыли артиллерийским ударом гражданские районы в Авдеевке.

В Интернете были опубликованы фотографии тяжелейших разрушений, которыми обернулся для мирных жителей обстрел. Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня около 5 утра вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Авдеевка, применив минометы калибра 120 мм.

По предварительной информации, огонь велся по направлению Минерального. Сейчас на месте происшествия работает наблюдательная группа "Авдеевка" СЦКК.





Источник: www.dialog.ua