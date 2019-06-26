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На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности
Сегодня, 26 июня, стало известно, что возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Данная информация появилась на странице в Facebook штаба Операции Объединенных сил, передает replyua.net. Кроме этого уточняется, что якобы террористы также отводят свои войска.
«В полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны», - говорится в сообщении ведомства. Также стало известно, что за отводом украинских войск лично следил командующий ОС генерал-лейтенант Александр Сырский.
Кроме этого, стало известно, что скоро сюда должен прибыть Леонид Кучма для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями границы. В то же время отмечается, что сепаратисты якобы также забирают свои войска. «Согласно Рамочному решению, на участке линии столкновения в районе Станицы Луганской началось разведение сил и средств. Процесс может занять до трех дней. В СЦКК ЛНР сообщают, что процесс мониторится сотрудниками СММ ОБСЕ зеркально с обеих сторон», - отмечают террористы.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
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