- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники08:03
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком07:20
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками22:33
- «Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт22:02
- «Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ21:46
- Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении19:54
- «Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ19:23
В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном
В зоне вооруженного конфликта на Донбассе побывала делегация Королевства Швеция. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ООС.
Сообщается, что возглавил делегацию член Комитета обороны, заместитель руководителя Комитета по иностранным делам, член Атлантического совета и делегации Северного Совета, политический советник министра обороны Королевства Швеция Пол Джонсон.
Гостей ознакомили с текущей ситуацией в районе проведения ООС, касающейся безопасности. Также им были продемонстрированы материальные доказательства присутствия войск РФ на территории Украины: сбитые БПЛА российского производства «Орлан-10» и «Элерон», элементы трофейного военного снаряжения российского производства, добытые у противника боеприпасы с маркировкой, указывающие на их происхождение из РФ.
Также члены делегации посетили один из военных госпиталей и побывали на одном из КПВВ на линии разграничения.
Подводя итоги визита, Пол Джонсон сообщил, что члены делегации получили много новой полезной информации о событиях в Украине.
«Этот регион очень важен для Европы, ведь здесь Вы защищаете не только Украину, но и весь Европейский союз», — подчеркнул глава делегации во время встречи с пограничниками.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, делегация, ООС
- Захарченко готов провести в Донецке переговоры с Керри и представителями Киева
- Иран готов предоставить России свои военные базы
- Губернатор Донецкой области встретился с "Землячеством Донбассовцев"
- Белый дом отреагировал на истерику Путина
- «Какие выборы, такие и наблюдатели». Тука прокомментировал ситуацию в ОРДЛО
- ОБСЕ высылает в Славянск спецгруппу, чтобы спасти из плена своих сотрудников (ВИДЕО)
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники08:03
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком07:20
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками22:33
- «Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт22:02
- «Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ21:46
- Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении19:54
- «Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ19:23
- Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности17:50
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- У Гройсмана решили ограничить стоимость отопления17:00
- В Кабмине назвал имена кандидатов в губернаторы Донецкой и Луганской области16:45
- «Сильні зливи, град та шквали»: синоптик уточнила прогноз погоди на четвер, 27 червня16:30
- Экологическая катастрофа назревает на Львовщине: «Представляет опасность»16:17
- Политик: «Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 7 тысяч гривен»14:58
- Порошенко и Парубия забросали дымовыми шашками на Львовщине. ВИДЕО14:38
- В Японии из-за слизняка остановились поезда14:20
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина
- В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК