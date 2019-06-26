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В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном

26.06.2019 17:14
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В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе побывала делегация Королевства Швеция. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ООС.

Сообщается, что возглавил делегацию член Комитета обороны, заместитель руководителя Комитета по иностранным делам, член Атлантического совета и делегации Северного Совета, политический советник министра обороны Королевства Швеция Пол Джонсон.

Гостей ознакомили с текущей ситуацией в районе проведения ООС, касающейся безопасности. Также им были продемонстрированы материальные доказательства присутствия войск РФ на территории Украины: сбитые БПЛА российского производства «Орлан-10» и «Элерон», элементы трофейного военного снаряжения российского производства, добытые у противника боеприпасы с маркировкой, указывающие на их происхождение из РФ.

Также члены делегации посетили один из военных госпиталей и побывали на одном из КПВВ на линии разграничения.

Подводя итоги визита, Пол Джонсон сообщил, что члены делегации получили много новой полезной информации о событиях в Украине.

«Этот регион очень важен для Европы, ведь здесь Вы защищаете не только Украину, но и весь Европейский союз», — подчеркнул глава делегации во время встречи с пограничниками.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, делегация, ООС
 
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