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«Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком
В социальных сетях жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях на севере Донецка и в стороне Ясиноватского блокпоста.
Пользователи пишут, что члены НВФ используют тяжелое вооружение, гремят артиллерия и пулеметы:
«А на ЯБП войнушка идет полным ходом, и ВОГи и ПК и даже пара 120-к была. Шо Зе наступает?»
«На севере громко артиллерия и пулеметы»
«Макеевка север похоже в шесть вечера мы тоже прослушали звуки войны, направление звука Ясиноватая»
«20.02 Макеевка медучилище, слушаем в течении всего вечера с перерывами, сторону яп».
Также, местные жители отмечают, что сегодня боевые действия продолжаются весь день с небольшими перерывами:
«Да уж, они как-то весь день сегодня бьют, с небольшими перерывами (((«.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, бой, обстрел
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