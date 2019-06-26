«Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком

26.06.2019 07:20

В социальных сетях жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях на севере Донецка и в стороне Ясиноватского блокпоста.

Пользователи пишут, что члены НВФ используют тяжелое вооружение, гремят артиллерия и пулеметы:

«А на ЯБП войнушка идет полным ходом, и ВОГи и ПК и даже пара 120-к была. Шо Зе наступает?»

«На севере громко артиллерия и пулеметы» «Макеевка север похоже в шесть вечера мы тоже прослушали звуки войны, направление звука Ясиноватая» «20.02 Макеевка медучилище, слушаем в течении всего вечера с перерывами, сторону яп».

Также, местные жители отмечают, что сегодня боевые действия продолжаются весь день с небольшими перерывами:

«Да уж, они как-то весь день сегодня бьют, с небольшими перерывами (((«.

Источник: https://donpress.com