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День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Активно применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 26 июня.
Так, враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы сепаратистов фиксировались в районе населенных пунктов Широкино, Старогнатовка, Каменка, Богдановка, Павлополь, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Водяное, Луганское, Крымское, Зайцево, Новолуганское, Гладосова и Пивденное.
Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери врага уточняются.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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