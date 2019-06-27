Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин

27.06.2019 10:00

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 44,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 760 человек и 1250 транспортных средств;

«Марьинка» — 9830 человек и 1495 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8710 человек и 1400 транспортных средств;

«Гнутово» — 4815 человек и 1060 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 830 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/55;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 20/60;

«Гнутово» — 20/20.

Источник : https://donpress.com