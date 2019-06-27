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Архив - Донецкая область

В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем

27.06.2019 17:23
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В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем

Генштаб ВСУ распространил информацию об отведении украинских подразделений в одном районе под Мариуполем Донецкой области. Так, заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь заявил о создании демилитаризованной зоны в районе Мариуполя»

Как сообщает фонд «Повернись живим» Бондарь в интервью отметил, что в Минске была достигнута договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района на Донбассе. Военный отметил:

«Это юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно не контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Это может касаться пока только этого района».

По его словам, будет создана зона безопасности на неконтролируемом участке границы с Россией:

«Планируется, и уже есть такие договоренности, только Россия это все блокирует, выход СММ ОБСЕ патрулей для контроля этого участка в режиме 247, то есть круглосуточный режим контроля, чтобы не допустить перемещения оружия и боеприпасов с территории России в отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

Источник : https://donpress 



Теги: Донбасс, Мариуполь, войска, Генштаб
 
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