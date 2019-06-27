В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем

27.06.2019 17:23

Генштаб ВСУ распространил информацию об отведении украинских подразделений в одном районе под Мариуполем Донецкой области. Так, заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь заявил о создании демилитаризованной зоны в районе Мариуполя»

Как сообщает фонд «Повернись живим» Бондарь в интервью отметил, что в Минске была достигнута договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района на Донбассе. Военный отметил:

«Это юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно не контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Это может касаться пока только этого района».

По его словам, будет создана зона безопасности на неконтролируемом участке границы с Россией: