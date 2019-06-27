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Архив - Донецкая область

В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома

27.06.2019 13:58
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В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома

Дом и хозяйственная постройка в поселке Гольмовский и микрорайоне «Бессарабка» на севере неподконтрольной Украине Горловки повреждены в результате попадания взрывоопасных предметов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемой «МЧС ДНР».

В «ведомстве» уточнили:

«В поселке Гольмовский на севере Горловки по улице Палладина повреждена кровля летней кухни в результате попадания взрывоопасного предмета. Также в результате попадания ВОП повреждено остекление трехэтажного дома по улице Черняховского в горловском микрорайоне „Бессарабка“».

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, Горловка, жилье, снаряд
 
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