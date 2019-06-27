В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома

27.06.2019 13:58

Дом и хозяйственная постройка в поселке Гольмовский и микрорайоне «Бессарабка» на севере неподконтрольной Украине Горловки повреждены в результате попадания взрывоопасных предметов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемой «МЧС ДНР».

В «ведомстве» уточнили: