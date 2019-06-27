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"Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков
Бойцы ООС отошли от линии разведения у Станицы, а под Авдеевкой – попали под обстрел.
Впервые за три года на Донбассе состоялось разведение сил. Больше недели у Станицы Луганской не стреляли, и вот сегодня украинские военные и боевики отошли еще дальше от линии разграничения. Но это не ослабит нашу оборону, заверили в штабе ООС.
А вот в Авдеевке было изрядно жарко. Противник минометно огнем накрыл жилые дома.
В одном из четырех домов, у которого разорвались сегодня утром снаряды, выбиты все окна. Везде стекло – на полу, на кровати. Хозяин спит здесь, но, к счастью, этой ночью его в здании не было.
Снаряд разорвался во дворе прямо у дома Александра. Попал в склад стройматериалов. Обломками посекло соседние дома на расстоянии нескольких десятках метров.
Шифером, в который попал снаряд российских наемников, Александр хотел перекрыть крышу, пробитую во время прошлогоднего обстрела. Этот дом – едва ли не единственное, что у него осталось. Остальные унесла война. С особым сожалением мужчина рассказывает о любимой корове.
"Дорезали – шо ее. Вон на бугру она стояла. Ранили? Да. А машину тоже разбили? Как получилось? А машину как разбили? Ну, я дежурил на дачах. Вот на дачах ее и накрыло", – рассказывает он.
А Виктор нашел у себя в огороде воронку после сегодняшнего обстрела. Говорит – боевики вели огонь из села Яковлевка, что у Ясиноватой. Такого мощного обстрела жилых домов в этом районе не было давно. С тех пор как сгорел дом Виктора.
"От дома видишь, что осталось. Это в 16-м. В 14-м заехал в новый дом, сам построил. А в 14-м летом – прилет и выгорело все. Год уже не прилетало. Тот год в огороде поработал нормально, а то в бронике и каске работал", – говорит Виктор Ткаченко, житель Авдеевки.
Позиции украинских военных враг начал обстреливать в четыре утра. Почти час армейцев со всех сторон накрывали смертоносным железом. Пренебрегая всеми договоренностями, российские наемники вывели на огневой рубеж три самоходные артиллерийские установки.
"120, САУшка и миномет работал. САУшка перемещалась по позициям. То одну накрывала, то другую. По нам, по соседям. Уже как бы давно стоим, но испугались – такое ощущение, что соседям попали в бойницу, но слава богу пронесло. Но рядом сзади как раз легло", – рассказывают бойцы
Причину наглых действий противника бойцы видят в последних политических событиях.
"Це перший дзвіночок того, шо братній народ святкує повернення до Ради Європи і тим самим месенджерує нам, шо нам все до одного місця. Але ми вже на практиці знаємо, що договір з Росією – державою-агресором не вартий того паперу, на якому він підписаний", – говорит боец.
В целом по позициям военных и мирных кварталах Авдеевки боевики выпустили более ста танковых снарядов и мин калибра 120 мм.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, Авдеевка, военные, жара, боевики
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