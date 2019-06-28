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Боевики «ДНР» в Горловке ранним утром устроили обстрел из танков с кладбища
Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили обстрел из тяжелого вооружения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке в ночь с 26 на 27 июня и сегодня утром устроили обстрел из тяжелого вооружения. По словам местных жителей обстрел велся с территории кладбища в поселке Байрак.
Вот как описывали происходящее местные жители в социальных сетях:
По их словам, бои шли весь день вчера, 26 июня, и всю ночь на сегодня, 27 июня. При этом под утро они активизировались, заработали танки.
«#Горлівка вночі на Байрак пройшли танки (люди кажуть). Зараз обстріл відчувається, як з кладовища Байраку приблизно. Снаряди рухаються зі свистом»,
«Громко на Калиновке — с 6:00 гремят сильные залпы»,
«06.55 #Калиновка рядом в полях 5 запусков»,
«#Горлівка ще один запуск ближче 06.28»,
«Запускивід нас! Потім далеко падіння!»,
«#Горлівка у нас вже 4 запуску, з терикона, або з Байраку!»,
«Тяжелое ухнуло 6.17 #Горловка Калиновка»,
«#Горлівка ще один запуск ближче 06.28»,
«06.50 #Горлівка війна продовжується»,
«06.55 #Калиновка рядом в полях 5 запусков»,
«07.04 тиша»,
«Орки утром устроили зоопарк за Зоопарк от Зайцево до Гольмы»,
«Асфальт по городу поковыряла ночная гусеничная техника»,
«… яка йшла до Байраку. ..»,
«Не тільки»,
«Ниче, сейчас поливалки проедут, смоют».
Теги: Донбасс, Горловка, кладбище, обстрел, ДНР, боевики, танки, соцсети
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