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Архив - Донецкая область

Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем

28.06.2019 17:24
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Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем

В Донецкой области на двух полях произошли пожары. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, пишут Донецкие новости.
«27 июня в 16 час. 43 мин. вблизи с. Садовое Никольского района на 2 смежных полях (с посевами пшеницы и ячменя, общей площадью 200 га) возник пожар. В 19:20 пожар был ликвидирован. В результате пожара уничтожено 20 га пшеницы и 30 га ячменя на корню, спасены посевы пшеницы и ячменя на площади 150 га», – говорится в сообщении.
К тушению привлекалось 24 чел. и 8 ед. техники, из них от ГСЧС 16 чел. и 4 ед. техники. Причина пожара устанавливается.
На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, пшеница, ячмень, поле
 
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