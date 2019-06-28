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«Получат все»: Пушилин сделал заявление о паспортах РФ

28.06.2019 07:43
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«Получат все»: Пушилин сделал заявление о паспортах РФ

Сегодня в ОРДО выдали тысячный по счету паспорт гражданина РФ, оформленный в упрощенном порядке. Об этом сообщил главарь «ДНР» Денис Пушилин, пишет ДонПресс.
Так, Пушилин отметил:
«Тысячный по счету паспорт гражданина Российской Федерации получила сегодня жительница ДНР Лариса Дмитриевна Лазаренкова. Это замечательное событие свидетельствует, что процесс получения российских документов входит в рабочее русло. В дальнейшем он будет только ускоряться, и для этого прикладываются огромные усилия».
При этом он выразил уверенность, что паспорт «получат все, кто имеет на это основания, и не в отдаленном будущем».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, Пушилин, заявление
 
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