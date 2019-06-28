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Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг
Сегодня, 28 июня, волонтеры, активисты, местные жители и украинские военные запустили на воздушных шарах украинский флаг в сторону временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об этом участники акции сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Акция приурочена ко Дню Конституции Украины.
«Донецк! Встречай со стороны КПВВ Марьинка-Александровка государственный флаг», – пишет пользователь с никнеймом «Скаженный Оскар»
При этом в комментариях к постам пользователи, большинство из которых находится на неконтролируемой правительством территории, в основном, пишут одно слово: «Спасибо».
Наталья: «Дякую!»;
Роман: «Дякую!»;
Татьяна: «Дякую!»;
Александр: «Дякую!»;
«Баба Тома»: «Спасибо, мои родные! Вы лучшие! Реву...»;
«Лісовий Брат»: «Клас!»;
Наталья: «Слава Украине!».
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, флаг, воздушный шар
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