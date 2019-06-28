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Украинские патриоты расклеили в Донецке листовки ко Дню Конституции
28.06.2019 09:39
В неподконтрольном Украине Донецке перед Днем Конституции Украины появились патриотичные листовки. Об этом в своем Твиттере сообщает ветеран АТО Виталий Овчаренко.
Он опубликовал соответствующие фото и написал:
«Сегодня ночью в Донецке неизвестные патриоты расклеили 1000 открыток-поздравлений с Днем Конституции Украины. Листовки преимущественно расклеивались в центре города по улицам Артема, Левицкого и в переулке Покрышева. Донбасс — это Украина!», — написал Овчаренко.
Теги: Донецк, Донбасс, День Конституции, листовки
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