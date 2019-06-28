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В «ДНР» хотят открыть ещё один «КПВВ»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты имеют намерение открыть на линии разграничения ещё один «КПВВ».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах на линии разграничения создают невыносимые условия для людей, направляющихся на подконтрольную правительству территорию и в обратном направлении.
Сегодня один из главарей «ДНР» — зампредседателя «народного совета» Владимир Пашков — заявил, что оккупационные «власти ДНР» хотят открыть ещё один пропускной пункт: «У нас уже прорабатывалась возможность открытия пятого контрольно-пропускного пункта». По его словам, сейчас продумывается разработка и размещении КПП.
Пока главари боевиков строят планы, люди на блокпостах стоят в многочасовых очередях в 30-градусную жару. В результате с каждым днем становится больше людей обратившихся за медицинской помощью на блокпостах.
Теги: Донбасс, открытие, жара, ДНР, боевики, КПВВ, очереди
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