- В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»21:42
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО18:19
- Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем17:24
- В «ДНР» среди главарей «ведомств» начался передел 15:41
- Боевики «ДНР» в Горловке ранним утром устроили обстрел из танков с кладбища14:01
- В ОРДО начали выпуск мороженого, посвященного «Игре Престолов»13:40
- ВСУ взяли под контроль важную высоту под Новоазовском: попытка "ДНР" отбить закончилась тяжелым провалом13:21
- В «ДНР» хотят открыть ещё один «КПВВ»13:02
- Украинские патриоты расклеили в Донецке листовки ко Дню Конституции09:39
- Утро у пунктов пропуска: везде - очереди08:46
В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»
На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация в медицине дошла до критической точки из-за нехватки медиков и необходимого оборудования. Однако, «молодежный парламент ДНР» предложил организовывать «медицинские отряды из студентов по аналогии со сторйотрядами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с медициной, точнее с её отсутствием дошла до критической точки. В лечебных учреждениях не хватает врачей, особенно узких специалистов, не хватает среднего персонала, не хватает диагностического оборудования.
Оккупационные «власти ДНР» нашли два способа решения проблем. Во-первых, «молодежный парламент» предложил организовать «медицинские отряды» из студентов. По мнению авторов идеи, такие отряды смогут содействовать работе медицинских учреждений: «В ДНР предложили создать молодежные отряды для содействия медицинским учреждениям…Участники мероприятия предложили создать медицинские отряды по аналогии с уже существующими строительными отрядами и запустить их функционирование на территории Республики». Однако, не уточняется, из каких студентов будут создавать «отряды» не уточняется. Также не уточняется, как «отряды»будут помогать медикам.
Во-вторых, в «ДНР» решается вопрос о сокращении срока обучения в медицинских учебных заведениях. Так, в Донецком медуневерситете хотят перевести студентов с 6 дет обучения на 5. Что из этого выйдет, остается только гадать.
Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«С медициной все очень плохо в дыныры. Нехватка врачей катастрофическая — в поликлиниках реально некому работать!!! Настолько все плохо, что сейчас рассматривается вопрос в Донецком медунивере о сокращении срока обучения врачей с 6 до 5 лет»,
«А это год студенты обязаны будут работать в поликлиниках для покрытия дефицита кадров».
Теги: Донбасс, студенты, оборудование, медицина, медицинский университет, ДНР, отряд
- Донецкие студенты отказываются ходить на «митинги» «ДНР»
- В Дружковке - обновление на полмиллиона
- Железнодорожный вокзал Донецка использовали для проведения музыкального флешмоба (ВИДЕО)
- Донецкому ожоговому отделению приобрели уникальное оборудование
- Боевики провели "громкую акцию" против Украины в центре Луганска: фото насмешили Сеть новым маразмом
- В "ДНР" хвастают, что организовали первую стажировку студентов в российском вузе
- В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»21:42
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО18:19
- Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем17:24
- В «ДНР» среди главарей «ведомств» начался передел 15:41
- Боевики «ДНР» в Горловке ранним утром устроили обстрел из танков с кладбища14:01
- В ОРДО начали выпуск мороженого, посвященного «Игре Престолов»13:40
- ВСУ взяли под контроль важную высоту под Новоазовском: попытка "ДНР" отбить закончилась тяжелым провалом13:21
- В «ДНР» хотят открыть ещё один «КПВВ»13:02
- Украинские патриоты расклеили в Донецке листовки ко Дню Конституции09:39
- В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»21:42
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы20:44
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина20:20
- Кремль намерен направить Трампу официальное приглашение на юбилей Победы 20:16
- "Хотите честно, Медведчука никто не тронет", - Бачо Корчилава рассказал, почему Украина бессильна против кума Путина19:51
- В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко19:21
- 8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали18:48
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО18:19
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев17:57
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов21:10
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина20:20
- В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко19:21
- 8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали18:48
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев17:57
- Донбасс-только начало: эксперт озвучил пугающий прогноз для Украины17:42
- 5 самых опасных дней в июле 2019 года16:57
- Крайне важный месяц: гороскоп Павла Глобы на июль 2019 года16:40
- Стало известно, как мороженое влияет на артериальное давление15:03
- Не поможет даже диета: медики рассказали о симптоме, мешающем сбросить вес14:24
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке