В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»

28.06.2019 21:42

На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация в медицине дошла до критической точки из-за нехватки медиков и необходимого оборудования. Однако, «молодежный парламент ДНР» предложил организовывать «медицинские отряды из студентов по аналогии со сторйотрядами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с медициной, точнее с её отсутствием дошла до критической точки. В лечебных учреждениях не хватает врачей, особенно узких специалистов, не хватает среднего персонала, не хватает диагностического оборудования.

Оккупационные «власти ДНР» нашли два способа решения проблем. Во-первых, «молодежный парламент» предложил организовать «медицинские отряды» из студентов. По мнению авторов идеи, такие отряды смогут содействовать работе медицинских учреждений: «В ДНР предложили создать молодежные отряды для содействия медицинским учреждениям…Участники мероприятия предложили создать медицинские отряды по аналогии с уже существующими строительными отрядами и запустить их функционирование на территории Республики». Однако, не уточняется, из каких студентов будут создавать «отряды» не уточняется. Также не уточняется, как «отряды»будут помогать медикам.

Во-вторых, в «ДНР» решается вопрос о сокращении срока обучения в медицинских учебных заведениях. Так, в Донецком медуневерситете хотят перевести студентов с 6 дет обучения на 5. Что из этого выйдет, остается только гадать.

Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«С медициной все очень плохо в дыныры. Нехватка врачей катастрофическая — в поликлиниках реально некому работать!!! Настолько все плохо, что сейчас рассматривается вопрос в Донецком медунивере о сокращении срока обучения врачей с 6 до 5 лет»,

«А это год студенты обязаны будут работать в поликлиниках для покрытия дефицита кадров».