В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”

28.06.2019 08:17

Разрушающийся поезд стоит на путях перед Городским пляжем Мариуполя.

Уже около недели на рельсах перед Городским пляжем в районе “Туриста” стоит полуразрушенный железнодорожный состав. Поезд расположен не в ДЕПО, а прямо под открытым небом под мостом.

Откуда именно прибыл состав сказать пока что невозможно. На нем есть надпись “Лугань”.

Двери заметно поржавели, окна во многих вагонах выбиты.

Нерабочий поезд молчаливым призраком продолжает быть нелогично вписанным пятном в картину мариупольского пляжа.

В некоторых местах в поезд можно легко зайти с улицы через поломанную дверь, чем с удовольствием пользуются подростки и бездомные.

Открытые вагоны стали местом свалки мусора для нерадивых отдыхающих.

Продолжая стоять под открытым небом состав не только подвергается новым атакам вандалов, но и преграждает путь мариупольцам к пляжу, заставляя в любом случае переходить железнодорожное полотно через мост. Однако есть и те, кто предпочитает сокращать пусть к воде, проползая под вагонами.

0629 обратились в пресс-службу “Укрзализныци”, чтобы узнать причину почему этот состав в таком состоянии был оставлен именно на этом месте. Ответ в ведомстве обещали дать только в понедельник.