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Архив - Донецкая область

В ОРДО начали выпуск мороженого, посвященного «Игре Престолов»

28.06.2019 13:40
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В ОРДО начали выпуск мороженого, посвященного «Игре Престолов»

На неподконтрольной Украине части Донетчины предприятие «Винтерпром» приступил к выпуску новой линии мороженого, посвященной сериалу «Игра Престолов».

Об этом сообщил «генеральный директор» объединения «Винтерпром» Андрей Щукин, передает donpress.com.

По его словам, линия мороженого по «Игре Престолов» будет состоять из семи видов. На упаковках будут размещены изображения гербов шести правящих домов — Вестероса — и одного из главных антагонистов сериала — Короля Ночи. Щукин отметил:

«Сейчас у нас вышла первая серия мороженого с изображением рыбы, символизирующая герб дома Талли. На следующей неделе уже выйдет вся линия, и она будет доступна покупателям».

Отмечается, что линия будет включать мороженое разных видов и вкусов: эскимо, шоколадный пломбир, фруктовое, с соленой карамелью и другое. Мороженое с изображением Короля Ночи на упаковке будет иметь вкус кокоса и носить название «Кокос Ночи».



Теги: Донбасс, сериал, мороженое, упаковка, Игра престолов, ОРДО
 
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