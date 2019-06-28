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«Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО

28.06.2019 18:19
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«Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, а своей странице в соцсети опубликовал фото с разрушенной трассы, ведущей на Луганск, Горловку и Енакиево и отметил, что ранее отсюда активно осуществлялось движение на Харьков и Славянск, пишет ДонПресс.
По его словам, за 5 лет войны там многое изменилось:
«Трудно поверить, что когда-то это было основной трассой на Луганск, Горловку, Енакиево; что с этого современного до войны участка осуществлялось движение на Славянск и Харьков… Сейчас это воронки, противотанковые ежи и все прочее, внесенное боями в мирный пейзаж. То, что было, например, автобазой — превратилось в позицию противника, применительно к которой действуют параметры дальности огня, защищенности от средств поражения, скрытности подходов… Пасторальная картина стала рельефом и складками местности, и оценивается не эстетическими категориями, а сугубо прикладными — помогает, или мешает. Война, одним словом… И люди уже не совсем люди — воюющие военные, — а к ним, как и к местности, тоже применяются другие критерии оценки…»



Теги: Донбасс, Харьков, Луганск, Горловка, Енакиево, Славянск, ДНР, ЛНР
 
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