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ВСУ взяли под контроль важную высоту под Новоазовском: попытка "ДНР" отбить закончилась тяжелым провалом
Террористы "ДНР" рассказали, что утратили контроль над важной высотой в районе Новоазовска на Донбассе: она перешла под контроль украинской армии.
Информацию об этом сообщил один из телеграм-каналов боевиков "Народная Правда — Донбасс", передает dialog.ua.
Согласно опубликованной информации, боевики потеряли контроль над собственными позициями в окрестностях Новоазовска и предприняли попытку отбить ее назад, однако понесли существенные потери и были вынуждены отступить. "Тут сорока на хвосте принесла печальные вести с полей. Одна известная, официально "ничейная и заминированная" высота в районе Новоазовска на сегодня находится под контролем ВСУ и совсем недавно при попытке ее отбить одно из подразделений НМ ДНР понесло ощутимые потери. Будем надеяться, что это всего лишь слухи", - пишут боевики.
Теги: Донбасс, Новоазовск, высота, ДНР, потери, ВСУ, позиции
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