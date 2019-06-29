"Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО

29.06.2019 15:08

Кадры с "Элероном" "азовцы" обнародовали на видеохостинге YouTube, передает "Диалог.UA".

Разведка полка "Азов" в начале июня нынешнего года обнаружила, что огонь артиллерии по позиции ВСУ корректирует техника армии России. Речь о дроне "Элерон", который находится на вооружении ВС РФ с 2013 года. "Азовцы", заметив вражеский беспилотник, подняли свой дрон для фиксирования "Элерона" в воздухе. Беспилотник ВСУ сопроводил российский "Элерон" до места посадки в оккупированной Горловке. "Получены неоспоримые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, которое поставляется из России", - уточнили в "Азове". Военные также напомнили, что в начале марта 2019 года "Азову" удалось сбить российский "Элерон" на линии фронта. Беспилотник тщательно исследовали. Полученные данные "азовцы" успешно используют для борьбы с российским оккупантом.