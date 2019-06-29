Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО

29.06.2019 15:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО

Кадры с "Элероном" "азовцы" обнародовали на видеохостинге YouTube, передает "Диалог.UA".

Разведка полка "Азов" в начале июня нынешнего года обнаружила, что огонь артиллерии по позиции ВСУ корректирует техника армии России. Речь о дроне "Элерон", который находится на вооружении ВС РФ с 2013 года. "Азовцы", заметив вражеский беспилотник, подняли свой дрон для фиксирования "Элерона" в воздухе. Беспилотник ВСУ сопроводил российский "Элерон" до места посадки в оккупированной Горловке. "Получены неоспоримые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, которое поставляется из России", - уточнили в "Азове". Военные также напомнили, что в начале марта 2019 года "Азову" удалось сбить российский "Элерон" на линии фронта. Беспилотник тщательно исследовали. Полученные данные "азовцы" успешно используют для борьбы с российским оккупантом.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, разведка, беспилотник, полк "Азов", ВСУ, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх