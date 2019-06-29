День молодежи в Горловке: знакомство с оружием и фестиваль красок. ВИДЕО

29.06.2019 08:31

В неподконтрольной правительству Украины Горловке (Донецкая область) прошел очередной День молодежи.

Об этом рассказал один из местных телеканалов, передает donpress.com.

Мероприятие состоялось 27 июня на площади Революции 1905 года. Открыл его «мэр» Иван Приходько и представители «администрации» города, которые вручали грамоты школьникам и студентам за победы в различных конкурсах и «за активное участие в общественной деятельности».

Перед собравшимися выступили творческие коллективы, на вечерней дискотеке под открытым небом свои композиции исполнили диджеи. Также была организована выставка работ горловских художников и фотографов и фестиваль красок.

Кроме того, по традиции последних 5 лет, люди в военной форме российского образца знакомили детей с устройством оружия.