Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий

29.06.2019 22:34

В неподконтрольном украинской власти Донецке и ближайших населенных пунктах началась вечерняя активизация боевых действий.

Об этом местные жители пишут в соцсетях, передает donpress.com.

В течение всего дня дончане слышали редкие исходящие выстрелы на севере города. К вечеру боевые действия усилились. По словам очевидцев, работает тяжелое вооружение — танки, САУ, минометы.

«Донецьк 17:25. Десь далеко на півночі/заході трошки танк погупав»,

«19.00, схоже з Лісного кладовища САУ гатить, мать 2 одиниці»,

«Макеевка, 19:02 залпи, десь у боці с. Лісове»,

«Авдеевка 19−03 на юго-востоке пару раз миномет огрызнулся. Взрывы в стороне позиций»,

«Донецк 19.05 На СЗ очень мощные бахи. Замес в р-не АП (Макеевка. Парные залпы тяжелого на западе, стены вздрагивают»,

«19:06. Макеевка. Лісне. Тільки що орки лопонули з САУ»,

«Донецк 19.07. Шахтерская пл. Загрохотало в стороне Пески, аэропорт»,

«20:01. Макіївка. Знову Лісне. Три залпи з САУ»,

«Макеевка 20.01 ФБ Залпы с Лесного кладбища, шлейф слышно, летит в сторону АП и там ложится».