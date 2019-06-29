Стрелков нервничает: "Арта ВСУ утюжила нас всю ночь, огромные потери в "корпусах""

29.06.2019 07:30

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил о больших потерях в группировках "Л/ДНР" в ходе ночных боев с ВСУ.

Соцсети подтверждают - ночью было "горячо" почти по всей линии фронта, передает "Диалог.UA".

В ночь на пятницу, 28 июня, передовая на Донбассе содрогалась от артиллерийских ударов. "Горячо" было по всей линии фронта, шли кровопролитные бои. Это подтвердил бежавший в РФ террорист Стрелков. "По ночному бою - поступают сведения об очень больших потерях в подразделениях "корпусов"" - написал он в соцсети. "Экс-министр" уточнил, что информация пока "непроверенная".